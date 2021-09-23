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Son Dakika Haberi... Almanya U21 Milli Takımı'nda Stefan Kuntz'un yerine Di Salvo getirildi!

#Almanya#Stefan Kuntz#Di Salvo
Son Dakika Haberi... Almanya U21 Milli Takımında Stefan Kuntzun yerine Di Salvo getirildi

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türkiye A Milli Takımı'nın başına getirilen Stefan Kuntz'tan boşalan 21 Yaş Altı (U21) Milli Takımı teknik direktörlüğüne Antonio Di Salvo'yu getirdi.

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DFB yürütme komitesinin toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Antonio Di Salvo, Almanya U21'in teknik direktörü olarak 2023 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak." denildi.

Açıklamada, "Takımın uzun süredir asistanlığını yapan Di Salvo, bu hafta başında Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Stefan Kuntz'un yerini alacak." ifadeleri kullanıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ve 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ı 3 yıllığına Alman teknik adam Stefan Kuntz'a emanet etmişti.

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#Almanya#Stefan Kuntz#Di Salvo