Son Dakika Haberi... Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! Fenerbahçe...

Real Sociedad, Alexander Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

BABASI AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, oğlunun Alman ekibinden ayrılacağını açıklamış ve "Alexander futbol oynamak istiyor ve bunun için Leipzig'den ayrılmak istiyor. Bu işi oturup sadece banka hesabına bakmak için yapmıyor. Kariyerinde ne kadar ileri gidebileceğini, neler yapabileceğini görmek istiyor. Norveç Milli Takımı hakkında da birçok düşüncesi var. Transferle ilgili bir takım şeyler oluyor ve olacaktır. Durumu takip ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe, transferde adının anıldığı Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir. Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır." denilmişti.