Son Dakika Haberi | Ahmet Ağaoğlu: "Doğru bildiğimizden şaşmayacağız"

Ekonomik ve sportif sorunlara rağmen doğru bildiklerinden vazgeçmediklerine dikkati çeken Ağaoğlu, “Gerek ekonomik gerekse de sportif olarak elde ettiğimiz kazanımların, başarılarımıza bir işaret olduğunu düşünüyorum” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kısa vadeli planlamaların uzun vadede başarı getirmediğini bu nedenle göreve geldiklerinden bu yana ilk günden itibaren hep uzun vadeli projeksiyonlar üzerinde durduklarını belirtti. Ekonomik ve sportif sorunlara rağmen doğru bildiklerinden vazgeçmediklerine dikkati çeken Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında şu ifadeleri kullandı: “Geçen süre zarfında gerek ekonomik gerekse de sportif olarak elde ettiğimiz kazanımların, başarılarımıza bir işaret olduğunu düşünüyorum. Göreve geldiğimiz ilk sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılan, Türkiye Kupası’nı yeniden müzesine götüren Trabzonspor’umuz, kısa vadede sağladığı bu ivmeyi, üzerine koyarak sürdürmek zorundadır. Elbette ki camiamızın ve bizlerin uzun yıllardır hasretle beklediği şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır. Yürekten inanıyorum ki onu da başaracağız.”

‘BERABER OLACAĞIZ’

Agaoğlu, daha büyük başarılar için camianın kenetlenmesi gerektiğine de vurgu yaparak ”Bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz” diye konuştu.