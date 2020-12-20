Son dakika haberi | Adil Rami: Fenerbahçe'de Ersun Yanal beni oynatmamasının nedenini açıklayamadı

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra önce Rusya Ligi takımlarından Sochi'ye sonra da Portekiz ekibi Boavista'ya transfer olan Adil Rami, Fransa'dan Telefoot'a konuştu.

Marsilya'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız defans oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giyememesinin nedeninin Marsilya cephesinden gelen suçlamalar olduğunu iddia etti.

Adil Rami, "Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Buna eminim ve somut kanıtlarım var. Fenerbahçe'de oynayamayacağımı netleştiren ifadeler var. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı. Artık futbolcu olmadığıma dair sözde düşüncelerini desteklemek istediler. Fenerbahçe'de 11'de oynasam ve bir lider olsaydım, bu Marsilya'nın yanıldığını gösterecekti. Belki de bundan korktular" ifadelerini kullandı.

"İYİ DEĞİLSEM BIRAKIRIM"

34 yaşındaki Adil Rami kariyerindeki hakkında "Boavista ile iyi bir sezon geçirmek ve sonrasında bir sezon daha oynamak istiyorum. Eğer fiziksel ve zihinsel olarak iyiysem neden Fransa'ya küçük bir geri dönüş yapmayayım? İyi değilsem zaten bırakırım" dedi.

"RUSYA'DA TEHDİT EDİLDİM"

Rusya'da tehdit edildiğini anlatan Adil Rami "Birisi Sochi'de sözleşmemi değiştirmek için beni sürekli taciz etti. Midemde bir gün alakasızca şişlik hissettim, panikledim. Beni korumak için koruma tutacak kadar ileri gittik." şeklinde konuştu.

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