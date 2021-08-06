Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kiraladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

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