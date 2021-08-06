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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kiraladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 00:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kiraladı

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Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Muric'i kiraladı

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İngiltere temsilcisi Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Manchester City ve Kosova Milli Takımı kalecisi 22 yaşındaki Arijanet Muric ile bir yıllık kiralık anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

Son Dakika Haberi... Adana Demirspor, Manchester Cityden kaleci Murici kiraladı

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