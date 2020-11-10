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Futbol
Haber Giriş: 10.11.2020 - 20:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Abdullah Avcı’ya Trabzon'da coşkulu karşılama

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Son Dakika Haberi | Abdullah Avcı’ya Trabzon'da coşkulu karşılama
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Trabzonspor ile 2,5 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon’a geldi. Avcının, bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak.

Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu’nun geçici olarak teknik direktörlük yaptığı Trabzonspor'da 2,5 yılık anlaşma sağlanan teknik direktör Abdullah Avcı, bugün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'dan Trabzon’a geldi.

Havalimanı Dış Hatlar Terminali önünde Avcı’yı çok sayıda Trabzonspor taraftarı, çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Sevinç gösterisi arasında havalimanından ayrılan Avcı, kulübe ait minibüsle tesislere gitti.

Teknik ekibinde yer alan Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol'u antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için dün kente gönderen Avcı, oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası bordo mavili takımın başındaki ilk antrenmanına ise çarşamba günü çıkacağı öğrenildi.

Avcı'yı Trabzon Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, ”Şampiyon yap bizi, cehennemde yak bizi" şeklinde tezahürat yaptılar.

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