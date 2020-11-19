Son Dakika Haberi | %100 yerli ve milli Avrupa rekortmeni: Emre Sakçı

Oktay, “Yüzme Federasyonu’nun eski danışmanı Bob Bowman, Emre’yi eğitim için Amerika’ya götürmek istedi. Ancak biz ‘Yabancı rakipleri, yabancı hayranlığı ile geçemeyiz’ dedik ve İzmir’de kaldık. Bowman’ın götürdüğü diğer sporcular barajı bile geçemedi” dedi.

Uluslararası Yüzme Ligi’nde üst üste Avrupa rekorları kırarak ülkemizin gururlandıran Fenerbahçeli yüzücü Emre Sakçı’nın başarısının perde arkasından son derece ilginç bir hikaye çıktı... Sakçı’nın antrenörü Türker Oktay’ın aktardığına göre, efsane yüzücü Michael Phelps’in de antrenörü olan Yüzme Federasyonu’nun eski danışmanı Bob Bowman, yüzme eğitimine ABD’de devam etmesi için Emre Sakçı’ya teklifte bulundu. Ancak Sakçı, herkesin gözü kapalı kabul edeceği bu öneriyi, ailesi ve antrenörüyle görüştükten sonra reddetti.

Acele etmeyip uzun vadeli hedef koyduk

Oktay, neden reddettikleri sorusu üzerine, “Kendimize inancımız yüksekti. ‘Yabancı rakiplerimizi, yabancı hayranlığı ile geçemeyiz’ dedik ve İzmir’de kaldık. Bob Bowman’ın sözleşmesi 2017’de feshedildiğinde, onun Amerika’ya götürdüğü 5 sporcunun hiçbiri Avrupa kısa kulvar barajını geçememişti” dedi. Türker Oktay, Emre Sakçı’yı nasıl keşfettiklerini ve hedeflerini ise şöyle anlattı: “Emre bize 11 yaşında geldi. 12 yaşından itibaren Fenerbahçe’de çalışmaya başladık. Anne ve babanın fiziği iyi olduğu için Emre’nin gelişeceğini önceden öngördük ve acele etmeyip uzun vadeli hedefler koyduk.

100 metre kurbağalamada 3 rakip var

Emre de 15 yaşından itibaren kendini göstermeye başladı. 17 yaşında gençlerde Dünya rekoru kırdı. 2018’de Dünya 5’incisi, 2019’da Avrupa 2’incisi oldu. Bu sene de Avrupa rekoru kırdı. Olimpiyat için herhangi bir söz vermiyoruz ama tüm çalışmalarımız madalya için. Erkeklerde bugüne kadar yarı finalimiz hiç olmamış. İlk hedefimiz yarı final, sonra final yüzmek ve madalya. 100 metre kurbağalamada en büyük rakibimiz İngiliz Adam Peaty. Ayrıca Belaruslu İlya Shymanovich, Hollandalı Arno Kamminga de önemli rakiplerimiz. Neden kurbağalama denirse dağılmadan bu branşı hedef yapmayı planladık.”

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