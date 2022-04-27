Son Dakika: Göztepe'den Gaziantep FK maçına ilişkin açıklama!

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak küme düştükleri mücadelenin son anlarında yaşananlara ilişkin resmi açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Hafta sonu oynadığımız karşılaşmada yaşananlar kulübümüz tarafından titizlikle ele alınmıştır. Kulüp olarak üzerimize düşen gerekli tüm araştırmayı ilgili kişileri de dinleyerek yaptık. Futbolcuların ve teknik ekibin yaşananlar esnasında duygusal davrandığının ve art niyetli olmadıklarının da kamuoyu gibi farkındayız. Diğer taraftan müsabaka hakeminin değerlendirmeleri esas olması gerekirken, oyuncuların veya teknik heyet mensuplarının kişisel değerlendirmeleri ile müsabaka hakeminin kurallara uygun bulduğu bir hali değiştirmelerini doğru bulmuyoruz.

Oyun içerisinde karar verici konumundaki tek kişi her zaman için maçın hakemidir. Olması gerekeni değerlendirip bunun gereğini yapmak hakemin yetki ve görevindedir. O esnada oluşan psikolojik ve duygusal ortamda farklı bir karar çıktığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar kulüp yöneticilerimiz duruma müdahale etmeye çalışsa da, bu çok kısa süre içerisinde maalesef mümkün olamamıştır.

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Bu bağlamda kulübümüz futbolun değerleri için yapılması gereken her türlü işlemi titizlikle yerine getirecektir.

MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.

İzmir ekibinde futbolcular sonrasında centilmenlik yaparak santra ardından topu bıraktı ve Figueiredo'nun golü atmasına izin verdi. Skor tekrar 1-1'e geldi. Maçı kazanması halinde ligde kalma iddiasını sürdürecek olan İzmir ekibi, bu golün ardından küme düştü.

SON DAKİKADA PENALTIYI DIŞARI ATTI

Karşılaşmanın 90+9. dakikada ise bu kez Muhammed centilmenlik yaparak penaltıyı auta attı. Ancak karşılaşma berabere sonuçlandı ve Göztepe'nin ligden düşmesi kesinleşti.

'KİMSENİN GÜNAHINI ALMAK İSTEMİYORUM'

Göztepeli futbolcular, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ege Özkayımoğlu: Daha yeni içeri girdim. Kimsenin günahını almak istemiyorum. Pozisyonu izlemedim. Bir şey demem doğru olmaz.

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Arda Özçimen: Konuyla ilgili fazla bilgim yok. Bir şey söylemek istemiyorum.

Adis Jahovic: Ben orada çok karışmadım, açıklama yapmıyorum. Tabii ki biz profesyonel futbolcularız. Sahada çalışıyor herkes. Ben de pozisyona koştum ve gol attım.

'PENALTIYI ATMAK İÇİMİZE SİNMEZDİ'

Penaltı dışarı atan Muhammed Demir, karşılaşma sonrasında "Hala tuhaf hissediyorum. Hiç pişman değilim penaltıyı atmadığım için. Sahada böyle hissettik. Vicdanım çok rahat. Göztepe o fair play'i göstermeseydi penaltı da olmazdı. Penaltıyı atıp sevinmek içimize sinmezdi. Kesinlikle pişman değilim." şeklinde konuştu.

EROL BULUT: ÖDÜL ALACAK DERECEDE İYİ NİYET GÖSTERDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise "Jahovic, direkten dönen topu gole çevirdi. Burada Göztepe fair-play ödülü alacak derecede iyi niyet gösterdi. Penaltıda da bizim futbolcumuz buna karşılık verdi. O pozisyonda bir anlaşmazlık oldu. Onu da fair-play çerçevesinde çözmüş oldular" ifadelerini kullandı.

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"OYUNCULARA DEVAM EDİN DEDİM AMA OYUNCULARIM ÖYLE BİR KARAR ALDI"

Maçın son anlarında yaşanan pozisyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Tomas, "Ben bizim gol pozisyonu tam görmedim. Oyuncularım da bir şeyler söyledi ama tam anlamadım. Sonrasında yukarıdan yöneticiler pozisyonun normal olduğunu söyledi. Ben de oyunculara devam edin dedim ama onlar öyle bir karar aldı. Gaziantepli futbolcular da belki de kendilerini suçlu hissettikleri için penaltı pozisyonunda öyle bir karar aldılar" ifadelerini kullandı.

CENTİLMENLİK ADI ALTINDA SKANDAL

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan, son anlarında yaşanan tarihi olayların ardından Göztepe'nin bitime 4 hafta kala küme düştüğü maçta yaşananları Hürriyet Gazetesi yazarı ve eski hakem Murat Fevzi Tanırlı değerlendirdi.

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Gaziantepli Maxim, orta alanda Atakan’ı sırtından itti. Hakem Mustafa Kürşad Filiz net faul olan bu teması görmedi, çünkü aksiyonu izlemiyor, saatine bakıyordu.

Kafasını kaldırdığında yerde yatan Atakan’ı görüp oyunu durdurdu. Sonrasında ise adına centilmenlik denilen skandal başladı:

TOP GÖZTEPE’DEYDi

Hakem oyunu durdurmadan önce top Göztepeli oyuncuların kontrolündeydi. Hakem atışı ile oyun tekrar başlayacağı esnada tüm oyuncular sahadaki yerini almıştı. Hakem, doğal olarak topu Göztepeli Soner’in önüne bıraktı. Oyuncu da direkt rakip kaleye şutu gönderdi. Direkten dönen topu Jahovic tamamlayıp golü attı.

iLK GOLDE YANLIŞ YOKTU

Sonuç olarak Göztepeliler, oyun durmadan önce zaten kendilerinde olan topu, hak ettikleri şekilde hakem atışıyla tekrar oyuna sokmuş oldu. Yani Gaziantep’in mağdur olacağı bir durum yok. Ayrıca, hakem topu yere bırakmadan önce oyunu başlatmak üzere olduğunu bariz bir vücut diliyle gösteriyor.

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SÖZ BiTER, LiG SÜRER!

Gaziantep kenar yönetiminin centilmenlik baskısı nedeniyle Göztepeli oyuncular kalesini açmak zorunda kaldı ve asla centilmenlik dışı hareket sergilemedikleri halde gol Yemek zorunda bıraktırıldılar. Daha hazini... Gaziantepli Muhammet, maçın son anlarındaki penaltıda topu kasten auta vurdu. Söz biter, Süper Lig devam eder!