Son Dakika | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi! Resmi açıklama geldi...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.
Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.
Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
A ve Ümit Milli futbol takımlarında görev yapan Ünal Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.
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