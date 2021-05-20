MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil dönemi sona eriyor!
GeriFutbol Son dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil dönemi sona eriyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil dönemi sona eriyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil dönemi sona eriyor!

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, haziran ayı içinde yapılacak genel kurulla görevinden ayrılacağını açıkladı.

Göztepe başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada; "Haziran ayında yapılacak genel kurulla birlikte, 7 yıldır gururla üstlendiğim başkanlık görevinden ayrılacağım." dedi.

Sepil, "Değerli Göztepeliler" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar AŞ Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepemiz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir."

Son dakika: Göztepede Mehmet Sepil dönemi sona eriyor

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi