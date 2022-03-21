Son Dakika: Göztepe'de Mehmet Sepil başkanlık görevini bıraktı

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Süper Lig'de bu sezon istediğini bulamayan Göztepe'de kulüp başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti.

Mehmet Sepil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübü'nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

14 YILLIK HASRETE SON VERDİ

ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra pek çok projede görev alan Mehmet Sepil, 2. Lig'den aldığı kulübü yapılandırarak Süper Lig'e kadar çıkarmıştı.

2014 yılında Göztepe'yi 7,5 milyon dolar karşılığında satın alan ve kulübün bütün borçlarını üstlenen Sepil, kulüp içerisinde ciddi bir yapılandırma başlatarak 3 yıl içerisinde Göztepe'yi 2. Lig'den, Süper Lig'e çıkarmış ve kulübün 14 yıllık Süper Lig hasretine son vermişti.

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MEHMET SEPİL KİMDİR?

Mehmet Sepil, 8 Mart 1955 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Mehmet Sepil, Ankara'da Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezunu.

Sepil, yine ODTÜ'de Kıyı ve Liman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldan fazla inşaat mühendisliği, inşaat ve yüksek teknoloji şirketlerinde mali ve idari yöneticiliği yapan Sepil, NATO, ABD ve Türk hükümeti ile ilgili özel sektör projelerinde çalıştı. 2011'de İngiliz şirketi ile birleşmesine kadar Irak'ta faaliyet gösteren bir petrol şirketinin CEO'luğunu yapan Sepil, 2012 verilerine göre 500 milyon dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 34. iş adamı olarak belirlenmişti.

Ayrıca Sepil'in, Ege mutfağını dünyaya tanıtma hedefiyle kurduğu bir restoranlar zinciri bulunuyor. İzmir, Alsancak'ta Mancar isimli bir mekanı vardır. Mehmet Sepil ayrıca Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) üyesidir.