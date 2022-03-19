Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Göztepe - Alanyaspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat ile taraftarlar arasından gerginlik

#Göztepe#Alanyaspor#İrfan Can Eğribayat
Göztepe - Alanyaspor maçı sonrası İrfan Can Eğribayat ile taraftarlar arasından gerginlik

Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Göztepe, ligde kalma yolunda ağır bir yara alırken karşılaşmanın ardından kaleci İrfan Can ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Haberin Devamı

İzmir ekibi, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek 27 puanda kaldı ve ligde kalma yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Göztepeli taraftarlar, oyunculara tepki gösterirken tansiyon yükseldi.

Göztepe'nin 23 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, tribünlere tepki gösterdi.

Tribünlerden İrfan Can'a tepkiler yükselirken genç file bekçisi sinirlerine hakim olamadı.

Taraftarlara bağıran İrfan Can'ı takım arkadaşları ve teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı.

İrfan Can, bir türlü sakinleşmezken takım arkadaşları tarafından güçlükle soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada sarı kırmızılı taraftarların protestosu ise devam etti.

Gözden Kaçmasın

Göztepe 0-2 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti)Göztepe 0-2 Aytemiz Alanyaspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

"BEN BU TAKIMA İNANIYORUM"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtirken takımına güvendiğini dile getirdi.

Haberin Devamı

Pes etmeyeceklerini söyleyen Hırvat teknik adam, "Bugün maçı kaybettik, üzgünüz. İlk devrede Alanyaspor’un nasıl oynayacağını biliyorduk. Merkezi kapatmak ve hızlı oyun oynamak istiyorduk. İlk golü attık ama ofsayta takıldık. Gol iptal edilince motivasyonumuz düştü. 8 maçımız kaldı. Ben bu takıma inanıyorum. Biz iyi bir takımız. Basit hatalarla gol yedik. Devam edeceğiz ve çalışacağız" dedi.

Aytemiz Alanyaspor’da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos ise üst sıralar için değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mateos, "Elbette çok mutluyuz. Böyle bir sahada, puana ihtiyacı olan takıma karşı galip geldik. Geçen hafta aldığımız skor sonucu oyuncuları maça hazırlamak kolay olmadı. Oyuncularımız mental bir güçle oynadı. Rakibi kontrol ettik, domine ettik. İkinci yarıda rakibimiz üçlü savunmaya döndü ve işimiz daha kolay oldu. Yaptığımız değişiklikler de bize galibiyeti getirdi" dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe#Alanyaspor#İrfan Can Eğribayat

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İki kıta 6. kez bağlandı Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

İki kıta 6. kez bağlandı! Çanakkale’ye Zafer Gerdanlığı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...

Depremler Marmara’nın yakasını bırakmıyor! 'Büyük depremin önümüzdeki 25 yılda olma olasılığı...'

#Deprem
Son dakika: Ukraynadaki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı

Son dakika: Ukrayna'daki savaş için 5 senaryo... İngiliz uzman sıradaki tehlikeyi açıkladı!

#Ukrayna