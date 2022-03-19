Göztepe Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı dokuz maçın sadece birini kazanan Alanyaspor, tek galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada kendi sahasında aldı. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Göztepe, bu karşılaşmaların tamamında kalesinde 2+ gol gördü.

Süper Lig deplasmanlarında çıktığı son dört karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Alanyaspor, en üst lig tarihinde tek sezon içerisinde daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamadı.Süper Lig'de oynadığı son altı maçı 2+ gol yiyerek kaybeden Göztepe, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Şubat 2000 arasındaki dönemde yaşadı.

Geçen hafta Fenerbahçe'ye 5-2 mağlup olan Alanyaspor, 2022 takvim senesinde üst üste iki Süper Lig maçı kaybetmedi. 2022 yılında Süper Lig'de Alanyaspor'dan daha fazla gol atan bir takım bulunmuyor. Bu dönemde ligde Göztepe'den daha fazla gol yiyen tek ekip ise Hatayspor.Bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'deki en golcü ismi olan Cherif Ndiaye, İzmir temsilcisinin evinde attığı son dört gole doğrudan katkıda bulundu. Ocak 2021'den bu yana ilk golünü geçen hafta Fenerbahçe'ye atan Alanyasporlu Tayfur Bingöl, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta rakip filelere iki gol gönderdi.

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Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas'ın Süper Lig kariyerinde yenilmediği takımlar arasında Alanyaspor'dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor.

GÖZTEPE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe Alanyaspor maçı bugün saat 16:00'dan başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.