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GeriFutbol Son Dakika | Göztepe'de İlhan Palut'un istifası kabul edildi
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Haber Giriş: 10.01.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Göztepe'de İlhan Palut'un istifası kabul edildi

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Son Dakika | Göztepe'de İlhan Palut'un istifası kabul edildi
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Göztepe Kulübü, 1-0'lık Antalyaspor yenilgisinin teknik direktör İlhan Palut'un istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Son Dakika | Göztepede İlhan Palutun istifası kabul edildi

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