Son Dakika | Göztepe'de İlhan Palut'un istifası kabul edildi

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İlhan Palut istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir. Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

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