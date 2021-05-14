Son Dakika: Göztepe-Beşiktaş ve Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçlarının hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'in son haftasının hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte 42. hafta maçlarının hakemleri;
18.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler
18.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep: Serkan Tokat
18.00 Fatih Karagümrük-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
18.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Suat Arslanboğa
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
20.30 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler