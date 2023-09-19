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Son Dakika: Gökhan Töre, Konyaspor'la sözleşme imzaladı

Güncelleme Tarihi:

#Konyaspor#Gökhan Töre#Süper Lig
Son Dakika: Gökhan Töre, Konyasporla sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 16:18

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, serbest statüde yer alan ve son olarak Ankaragücü forması giyen Gökhan Töre ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Tümosan Konyaspor'umuz, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığımız tecrübeli futbolcu Gökhan Töre ile imza töreni düzenledi. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Başoda hazır bulundu.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham takımlarında ülkemizde ise Beşiktaş, Y. Malatyaspor, Adana Demirspor, MKE Ankaragücü formaları giydi.

1+1 yıllık anlaşma yaptığımız Gökhan Töre, takımımızda 30 numaralı formayı terletecek.

Gökhan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."

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#Konyaspor#Gökhan Töre#Süper Lig

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