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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

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Son Dakika: Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz" denildi.

Kırmızı-siyahlılar ligde 21 puanla son sırada bulunuyor.

Son Dakika: Gençlerbirliğinde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

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