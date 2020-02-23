MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaan ÜLKER- Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN, İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'e ulaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na ulaştı.

Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.

Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle