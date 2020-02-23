Kaan ÜLKER- Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN, İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2020 - 16:35,
Son Dakika | Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için sarı kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'e ulaştı.
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinin oynanacağı Ülker Stadyumu’na ulaştı.
Saat 15.30 civarında Türk Telekom Stadyumu önünden hareket eden sarı kırmızılı taraftarlar saat 16.10'da stada ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarların bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra stada girişi sağlanacak.
Öte yandan sarı kırmızılı bir taraftar göz altına alındı.
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