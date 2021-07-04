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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan sürpriz paylaşım! Meğer Alpaslan 8 yıl önce...
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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan sürpriz paylaşım! Meğer Alpaslan 8 yıl önce...

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan sürpriz paylaşım! Meğer Alpaslan 8 yıl önce...

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, başarılı futbolcunun 2013 yılında Türk Telekom Stadı'nın önünden arabayla geçerken çektiği fotoğrafını paylaştı ve bugünü işaret etti.

Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katarak transfer sezonunu açmıştı. Milli futbolcunun Sarı-kırmızılı hikayesi 2013 yılında başlamış. Alpaslan'ın modellik yapan eşi Ebru Şancı, futbolcunun 2013 yılında Türk Telekom Stadı'nın önünden arabayla geçerken çektiği fotoğraf ile bugün yine aynı yerde çektiği fotoğrafı paylaştı.

Ebru Şancı paylaşımına; "Yıl 2021 bir de yana kaydırın, yıl 2013... 8 yıl önce bugun dedim ki bir gün burada oynayacaksın. Allah nasip etti yine haklı çıktım." ifadelerini yazdı.

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Son dakika: Galatasarayın yeni transferi Alpaslan Öztürkün eşi Ebru Şancıdan sürpriz paylaşım Meğer Alpaslan 8 yıl önce...

Son dakika: Galatasarayın yeni transferi Alpaslan Öztürkün eşi Ebru Şancıdan sürpriz paylaşım Meğer Alpaslan 8 yıl önce...

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