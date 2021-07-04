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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popoescu ziyaret etti! Arda Turan ve Hagi'nin buluşması...
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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2021 - 13:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popoescu ziyaret etti! Arda Turan ve Hagi'nin buluşması...

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Son dakika: Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popoescu ziyaret etti! Arda Turan ve Hagi'nin buluşması...

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Sarı-kırmızılı takımın bugün yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Arda Turan ile Hagi'nin verdiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanı, efsane futbolcular Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ziyaret etti. Hagi ve Popescu, antrenmanı teknik direktör Fatih Terim ile birlikte takip etti.

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Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi." ifadeleri kullanıldı.

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ARDA TURAN VE HAGI'NİN VERDİĞİ KARE DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray altyapısından yetişen, Hagi'nin futbolcu olduğu dönem top toplayıcılık yapan ve ünlü bir gol sevincine imza atan Arda Turan'ın Hagi'ye sarıldığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Arda Turan, Hagi'nin teknik direktörlüğü altında da Galatasaray'da futbol oynamıştı.

Son dakika: Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popoescu ziyaret etti Arda Turan ve Haginin buluşması...

Son dakika: Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popoescu ziyaret etti Arda Turan ve Haginin buluşması...
Son dakika: Galatasaray antrenmanını Hagi ve Popoescu ziyaret etti Arda Turan ve Haginin buluşması...


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