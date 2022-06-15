Son Dakika: Galatasaray'ın listesindeki Axel Witsel'e Marsilya kancası!

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Galatasaray ile transfer adı geçen Axel Witsel'in talipleri artıyor.

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya bu kez Fransa'dan talip çıktı.

YILLIK 4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Foot Mercato'da yer alna habere göre; Marsilya, Witsel'i 4 milyon euro maaş önerisinde bulundu.

Haberde; Atletico Madrid ve Galatasaray'ın 33 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ancak en yüksek teklifin Marsilya'dan geldiği kaydedildi.

MARSILYA AVANTAJLI

Marsilya cephesinin bu transferde çok ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Fransız kulübünün ligi 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti almış olması da bu sezon Avrupa kupalarına katılamayacak olan Galatasaray karşısında çok daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

33 yaşındaki oyuncu, Standard Liege'de yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya Transfer oldu. 1 sezon sonra da Portekiz'den 40 milyon Euro'ya Zenit'e geçen Belçikalı 5 yıl burada forma giydi. Juventus'un reddederek 18 milyon Euro yıllık ücret karşılığında 3 Ocak 2017'de Çin ekibi Tianjin Quanjian'a transfer olan yıldız oyuncu, burada 1.5 sezon forma giydikten sonra Borussia Dortmund'a geçti.