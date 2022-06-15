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Son dakika: Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılmak istiyor!

#Galatasaray#Sacha Boey#Transfer
Son dakika: Sacha Boey Galatasaraydan ayrılmak istiyor

Galatasaray'da Dursun Özbek'in resmi olarak göreve başlamasının ardından kadro çalışmaları başlarken geçen sezon kadroda bulunan Sacha Boey'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

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Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan, başkanlık seçimi sonrası Dursun Özbek'in mazbatasını alarak göreve başladığı Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi yaşanıyor.

beIN SPORTS'un haberine göre 21 yaşındaki Kamerun asıllı Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istiyor. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Boey'in yeni yönetime kararını bildireceği ve gelen teklifler doğrultusunda geleceğine yön vermeyi planladığı belirtildi.

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Fatih Terim'in kararıyla geçen sezon başında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sacha Boey, Sarı-kırmızılı formayı toplam 19 kez giyip 1 gol attı. Genç sağ bek sezonun büyük bölümünü sakatlıklardan dolayı takımdan ayrı geçirdi.

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#Galatasaray#Sacha Boey#Transfer

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