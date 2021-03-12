Son Dakika: Galatasaray'ın Kayserispor kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin kamp kadrosunu resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir ve Ryan Donk ile Oğulcan Çağlayan ve Halil Halil Dervişoğlu, 21 kişilik kafilede yer almadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandığı ve daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapılan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Türk Hava Yollarına ait özel bir uçakla bugün Kayseri'ye giderek kampa girecek.

Hes Kablo Kayserispor ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Oghenekaro Etebo, Martin Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

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