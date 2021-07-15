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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera İstanbul'a geldi! PSV maçında...
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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2021 - 13:10 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera İstanbul'a geldi! PSV maçında...

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Son dakika: Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera İstanbul'a geldi! PSV maçında...

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bugün İstanbul'a geldi ve yeni sezon hazırlıkları öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Muslera'nın PSV maçına kadar hazır olup mücadelede forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bugün İstanbul'a geldi ve yeni sezon hazırlıkları öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Muslera'nın PSV maçına kadar hazır olup mücadelede forma giymesi bekleniyor.

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