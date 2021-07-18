Son Dakika: Galatasaray'ın kabus haftası! Taylan Antalyalı'dan sonra Emre Akbaba da...

Spor servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Son bir haftada Galatasaray’ın başına gelmeyen kalmadı! UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda 21 Temmuz Çarşamba günü PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, son bir haftada birçok şanssız olay yaşadı. Hem saha içinde hem de saha dışında meydana gelen tatsızlıklar teknik direktör Fatih Terim’in PSV maçına yönelik planlarını olumsuz yönde etkiledi. İşte o olaylar:

12 TEMMUZ PAZARTESİ: EN ÖNEMLİ HAZIRLIK MAÇI YAPILAMADI

Galatasaray, kritik PSV Eindhoven maçı öncesinde en ciddi ve son hazırlık karşılaşmasını Olympiakos ile yapacaktı. Ancak Atina Hava

alanı’nda Yunan makamları, Covid-19 testleri konusunda küstahça tavırlar sergileyince maç iptal edildi ve takım İstanbul’a geri döndü.

13 TEMMUZ SALI: U19 TAKIMI ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

U19 Elit Gelişim Süper Ligi’nde sezon boyunca namağlup lider olan Galatasaray U19 Takımı, favori olarak çıktığı final maçında Trabzonspor’a

1-0 mağlup oldu. Alanya’daki karşılaşmayı Emir Yazıcı’nın golüyle kaybeden sarı kırmızılı gençlerin, UEFA Gençlik Ligi’nde oynama hayali suya düştü.

15 TEMMUZ PERŞEMBE: OĞULCAN’A LİSANS ÇIKARILAMADI

TFF, eski kulübü Çaykur Rizespor’dan sorunlu bir şekilde ayrılan Oğulcan Çağlayan’a lisans vermedi. Genç futbolcu TFF’den lisans alamadığı için UEFA’ya bildirilen listeye de yazılamadı. Son anda bir gelişme olmadığı takdirde Oğulcan, PSV Eindhoven ile 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.

16 TEMMUZ CUMA: YEDLİN DE YOK, SAĞ BEK SEKİDİKA

Fatih Terim’in alınmasını istediği Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ile yapılan transfer görüşmeleri sonuçlandırılamadığı için PSV maçında defansın sağında DeAndre Yedlin’in oynaması bekleniyordu. Ancak ABD’li futbolcu rahatsızlanınca kadroda orijinal mevkisi sağ bek olan oyuncu kalmadı. Bir sürpriz olmazsa PSV maçında sağ bekte, kanat oyuncusu Jesse Sekidika görev yapacak.

16 TEMMUZ CUMA: TAYLAN’DAN SONRA EMRE AKBABA

Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu’nun transfer görüşmeleri de devam ettiği için Galatasaray, henüz orta sahaya takviye yapamadı. Yönetim, 20 Temmuz’a bu transferleri yetiştirmeye çalışsa da sadece 48 saati kaldı. Geçirdiği ameliyat sonrası düz koşulara başlayan Taylan Antalyalı, PSV maçında kesin yok. Bu oyuncunun yanı sıra, rahatsızlandığı açıklanan Emre Akbaba da Hollanda’daki ilk maçta oynamayacak.

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