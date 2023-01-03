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Son Dakika: Galatasaray'ın gündemindeydi, Beşiktaş resmen istedi! Cengiz Ünder için ilk cevap...

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#Beşiktaş#Cengiz Ünder#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayın gündemindeydi, Beşiktaş resmen istedi Cengiz Ünder için ilk cevap...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 13:27

Devre arasında yapacağı hamlelerle sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Cengiz Ünder için transfer talimatını verdi. Fransız kulübünden ilk geri dönüş geldi.

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Beşiktaş, Galatasaray’ın da gündeminde olan milli futbolcu Cengiz Ünder’i transfer listesine ekledi.

Siyah-beyazlılar önceliği sol bek ve sağ stopere verirken, orta saha ve kanat oyuncusu seçenekleri de masada.Avrupa'da top koşturmaya devam etmek isteyen Cengiz Ünder, forma şansı bulamadığı Marsilya'da sezonu bu şekilde tamamlamaya da razı değil.

Kendisine gelecek tüm teklifleri değerlendirecek olan Cengiz Ünder, Avrupa'nın majör liglerinden cazip bir teklif almaması durumunda Süper Lig'e kiralık geri dönebilir.

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MARSİLYA'DAN CEVAP

Beşiktaş'ın Marsilya'da kariyerine devam eden Cengiz Ünder için kulübüyle temas kurduğu iddia edildi. Fransız kulübüne kiralama teklifine sıcak bakıp bakmadıkları sorusu yöneltilirken olumlu yanıt gelmedi. Marsilya cephesi bu opsiyona kapılarının kapalı olduğu bilgisini iletti.

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Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık vermek istemediği ifade edilirken 8.5 milyon Euro seviyelerindeki bir teklif için masaya oturabileceklerinin altı çizildi.

Beşiktaş yönetimi bu görüşme sonrasında Cengiz Ünder transferinden çekildi. 

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TUDOR'UN GELİŞİYLE GÖZDEN DÜŞTÜ

Geride bıraktığımız sezonda Marsilya'nın en önemli ismi olan Cengiz Ünder, Igor TUDOR'un gelişiyle gözden düştü. 25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon toplam 21 maça çıkarken sadece 1 gol, 1 asist üretebildi.

Cengiz Ünder için kulüpleri (Başakşehir,Roma, Leicester, Marsilya) toplam 31 milyon 400 bin Euro bonservis ödemişti.

Sezon başında da Cengiz için nabız yoklayan Galatasaray, milli futbolcunun ‘Kariyerimi Avrupa’da sürdürmek istiyorum” sözleri üzerine bu transfer için ısrarcı olmamıştı.

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Sarı kırmızılılar Kasım ayında Cengiz Ünder için ilk resmi girişimini yaparken görüşmeler sonunda kiralık transfer için mesafe katedilememişti.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder için yeni bir hamle daha yapması bekleniyor.

25 yaşındaki milli futbolcu Şampiyonlar Ligi, Uluslar Ligi ve Ligue 1 serüveninde toplamda 27 gole imza attı. Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder'in güncel değeri ise 17 milyon euro...

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