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Beşiktaş yeni bir Rachid Ghezzal arıyor

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Transfer
Beşiktaş yeni bir Rachid Ghezzal arıyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Siyah beyazlılar martta takıma dönmesi beklenen Cezayirli oyuncunun bölgesine takviye yapmaya hazırlanıyor. Hedeflenen tarihte takıma dönse bile bu periyotta 11-12 maçı kaçırması beklenen Ghezzal’ın alternatifinin bulunması için scout ekibi çalışmalara başladı.

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Beşiktaş’ta teknik heyet takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Rachid Ghezzal’ın takıma dönmesini beklerken yıldız futbolcunun alternatifleri için de arayışlar başladı.

Siyah beyazlı takımın kulüp doktorları tedavilerini sürdürdükleri Cezayirli futbolcunun şubat ayı sonunda sahalara döneceği yönünde rapor vermeleri üzerine teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi Ghezzal’ın bölgesine takviye için çalışmaların startını verdi.

ARAYIŞLARA HIZ VERiLDi

Mart başına kadar 3-6 Mart’ta deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşması dahil 1’i kupada 10’u Süper Lig’de olmak üzere Beşiktaş kritik maçlara çıkacak. Bu periyotta takımın çeyrek finale yükselmesi durumunda oynanacak maç sayısı 12’yi bulacak. Ghezzal’ın yerine transfer yapılmasını isteyen teknik heyetin talebi doğrultusunda scout ekibinin belirleyeceği isimlerle görüşmeler yapılacak.

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Beşiktaş yeni bir Rachid Ghezzal arıyor

8 KASIM‘DA AMELiYAT EDiLDi

Süper Lig’in 2. haftasında oynanan ve 1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Alanya maçında yaşadığı problem nedeniyle 5 hafta takımdan uzak kalan Ghezzal, 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönse de eski performansına ulaşamayınca cerrahi müdahale kararı alınmış ve 8 Kasım’da ABD’de ameliyat edilmişti.

iŞTE Rachid Ghezzal’IN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

7 Ocak Süper Lig Kasımpaşa
13-15 Ocak Süper Lig Konyaspor (D)
18 Ocak Türkiye Kupası* Ankaragücü (D)
21-23 Ocak Süper Lig Kayserispor (D)
27-29 Ocak Süper Lig Alanyaspor
1-2 Şubat Süper Lig Karagümrük (D)
4-5 Şubat Süper Lig Sivasspor (D)
10-13 Şubat Süper Lig Ankaragücü
17-20 Şubat Süper Lig Başakşehir (D)
24-27 Şubat Süper Lig İstanbulspor
3-6 Mart Süper Lig Fenerbahçe (D)

· Beşiktaş tur atlarsa 28 Şubat-1/2 Mart’ta kupada çeyrek final oynayacak.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Transfer

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