Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Rudi Garcia'dan Lionel Messi sözleri: "Önce Messi'yi istedim"

Haberin Devamı

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan, eski kulübü Real Madrid'den teklif gelmeyince de Suudi ekibi Al Nassr ile astronomik bir anlaşmaya varan Ronaldo için yarın imza töreni düzenlenecek.

Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Ronaldo, yıllık 200 milyon Euro kazanacak.

YENİ HOCASI KONUŞTU

Basın toplantısında Ronaldo'nun transferi hakkında konuşan Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Lionel Messi ile ilgili şaka yaptı.

Gözden Kaçmasın İspanyollardan Cristiano Ronaldo iddiası! Son ana kadar telefon bekledi Haberi görüntüle

Garcia, Dünya Kupası zaferi yaşayan Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'yi istediği konusunda esprili bir açıklama yaptı.

Basın toplantısında konuşan Rudi Garcia, Ronaldo'nun Al-Nassr transferini değerlendirirken "Önce Doha'dan Messi'yi getirmek istedim. Onu doğrudan buraya getirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SON ANA KADAR BEKLEDİ İDDİASI

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'la anlaşma tamamlanana kadar eski takımı Real Madrid'den telefon bekledi.

Ancak Portekizli yıldızla ilgilenmeyen Real Madrid, herhangi bir hamlede bulunmazken Ronaldo da teklifi değerlendirdi ve Al Nassr'a katıldı.

"İLHAM VERİCİ VE ETKİLEYİCİ"

Bir önceki gün transfere ilişkin olarak konuşan Cristiano Ronaldo, "Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.