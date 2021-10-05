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Son Dakika: Galatasaray'ın eski Rumen oyuncusundan çarpıcı açıklamalar! Olimpiu Morutan sözleri ve "Rumen futbolcular abartılıyor" yorumu...

#Galatasaray#Olimpiu Morutan#Transfer
Son Dakika: Galatasarayın eski Rumen oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Olimpiu Morutan sözleri ve Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...

Galatasaray'ın eski futbolcularından Iosif Rotariu, sarı kırmızılı ekipte son haftalarda dikkatleri üzerine çeken vatandaşı Olimpiu Morutan'ın performansını değerlendirdi. Rumen futbolcunun henüz kendini kanıtlamadığı görüşünü savunan Iosif Rotariu, FCSB Başkanı Gigi Becali üzerinden sistem eleştirisi yapmayı da ihmal etmedi. Rotariu, son dönemde Rumen futbolcuların fazla abartıldığını ve hak etmedikleri paralara transfer olduklarını söyledi.

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Spor Arena Dış Haberler - Kariyerinde 1990-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen eski Rumen futbolcu Iosif Rotariu, vatandaşı Olimpiu Morutan'ın Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren olaylı golünün ardından ülkesinde Rumen futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiu Morutan'ın takımına gol katkısı sağlamasının tek başına yeterli olmadığını savunan Iosif Rotariu, sarı kırmızılı ekibin lig sıralamasında da yukarı yerleşmesiyle başarının daha anlamlı olacağını savunuyor.

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Iosif Rotariu, "Şimdilik baktığımızda yalnızca Morutan'ın gol attığını görüyoruz. Peki Galatasaray ligde kaçıncı sırada? Sıralamada rakiplerinin açık ara önünde bulunmuyor. Eğer Galatasaray'ın ligdeki sıralaması Morutan'ı tatmin edecek noktada değilse çıkış yakaladığını söyleyemeyiz. Orada ikincilik bile başarısızlıktır. Takıma adapte olması, ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına girmeli ve Galatasaray'da en kötü ilk 3'te olmalı..." ifadelerini kullandı.

Olimpiu Morutan'ın Galatasaray'da parladığı söylemek için henüz erken olduğunun altını çizen Iosif Rotariu, "Sabırlı olunması gerekiyor. Böyle durumlarda analiz ve çıkarımlar sezon sonunda yapılmalıdır. İlk 11'e monte olsun, maç maç izleyelim... Tabi bu noktada Morutan'ın hangi mevkide görevlendirildiği de önemli. Şu an sağ kanatta oynuyor. Takım da ona yardımcı olmaya başladığı zaman başarılar arka arkaya gelecektir ancak öncesi halletmesi gereken çok işi var." dedi.

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Son Dakika: Galatasarayın eski Rumen oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Olimpiu Morutan sözleri ve Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...

"RUMEN FUTBOLCULAR ABARTILIYOR, İSTEYEN FİYATLAR ÇOK YÜKSEK"

FCSB Başkanı Gigi Becali'nin kamuoyuna verdiği demeçlerde oyuncularına yüksek değerler biçtiği yönünde kendisine yöneltiren soruya çarpıcı bir cevap veren Iosif Rotariu, Rumen futbolcuların son dönemde fazla abartıldığını ve istenen bonservis bedellerinin yüksek olduğunu savundu.

Iosif Rotariu, "Günümüzde Rumen futbolcular biraz fazla abartılıyor. Eğer Rumen bir futbolcu Avrupa'da bir kulüpte oynuyorsa, Avrupa kupalarında iyi bir performans sergiliyorsa ve milli takımda da boy gösterip iyi sonuçlar elde ediyorsa bu rakamlar yüksek gelmezdi. Ancak Avrupa'da ve Avrupa kupalarında oynamıyorsanız, milli takım forması giymiyorsanız bu bahsedien rakamlar çok yüksek." şeklinde konuştu.

OLIMPIU MORUTAN'IN MALİYETİ NE KADAR?

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Galatasaray, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Olimpiu Morutan'ın transferi için FCSB'ye 3 yıllık ödeme planı kapsamında 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği bir anlaşma imzalamıştı.

KAP AÇIKLAMASI

25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son Dakika: Galatasarayın eski Rumen oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Olimpiu Morutan sözleri ve Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...

MORUTAN'IN GALATASARAY KARİYERİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde ve Avrupa'da toplam 8 resmi müsabakaya çıkan Olimpiu Morutan, sarı kırmızılı ekibe 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Avrupa'da henüz skora katkı sağlayamayan Rumen oyuncu, Süper Lig'de ilk asistini Kasımpaşa karşısında yapmıştı. Ligdeki ilk maçında asist yapma başarısı gösteren 22 yaşındaki futbolcu, ilk golünü ise 7. haftada oynanan Göztepe maçında kaydetmişti.

Son olarak olaylı Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyeti getiren Olimpiu Morutan, böylece Süper Lig'de arka arkaya iki maçta gol atma başarısı göstermişti.

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#Galatasaray#Olimpiu Morutan#Transfer