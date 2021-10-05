Galatasaray hem 3 puanı hem de yıldızları kazandı

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, Çaykur Rize deplasmanında 3 puan değil, suskun ve eleştiri oklarının hedefindeki yıldızlarını da kazandı. Sarı kırmızılılarda özellikle Mohamed, Diagne, Ömer Bayram ve Babel gibi isimler de sergiledikleri etkili futbolla alkış aldı.

ARTIK YARIŞTA O DA VAR

Mohamed, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mısırlı golcü 1 değil, 2 kez fileleri havalandırırken performansı ile artık forma rekabetinin kızışacağını ortaya koydu.

BAMBAŞKA BiR DiAGNE

90+1’de oyuna giren Diagne de değiştiğini ve artık bambaşka bir isim olduğunu kanıtladı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golde asisti yapan Diagne görev aldığı 9 dakikada 3 puanı getiren isim oldu. Eskiden yedek kaldığı maçlarda problem çıkaran, takıma küsen Senegalli oyuncudan eser kalmadı.

TERiM’iN TAKDiRiNi ALDI

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Üst üste 3 maçtır yedek kalmasına karşın Fatih Terim ile güçlü bir diyaloğu olduğunu Marsilya maçı öncesi açıklayan, hocasının takdirini kazanan Diagne’nin takım arkadaşları ile de arası iyi durumda.

ÖMER YiNE SAHNEDE

Zaman zaman Galatasaray tribünlerinin tepkileri ile karşılaşsa da Ömer Bayram takım oyuncusu olduğunu ortaya koydu. Ömer, Hatay maçının ardından yine oyuna girip asist yaptı.

BABEL’DEN HAYATi HAMLE

Babel’in savunmaya yardım etmesi ve 87’de net gollük bir pozisyonu kesip iyi oyun ortaya koyması Terim’i mutlu etti.