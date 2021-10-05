Galatasaray hem 3 puanı hem de yıldızları kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Facebooka erişim kesintisiyle ilgili bomba iddiaFacebook'a erişim kesintisiyle ilgili bomba iddia#Sosyal Medya
TOGGun CEOsu çarpıcı raporu açıkladı Sapasağlam ilerliyorTOGG'un CEO'su çarpıcı raporu açıkladı! Sapasağlam ilerliyor#TOGG
Belözoğlunun Başakşehirdeki ekibinde dikkat çeken isimler Cocu ile Fenerbahçeye gelmişti...Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ekibinde dikkat çeken isimler! Cocu ile Fenerbahçe'ye gelmişti...#Emre Belözoğlu
Instagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndüInstagram, Facebook ve WhatsApp... Sosyal medya devleri geri döndü#Sosyal Medya
Dünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldıDünya erişim skandalını konuşurken... Facebook çalışanları kapıda kaldı!#Facebook
Beyaz Saraydan Facebook muhbirinin açıklamalarının ardından önemli adımBeyaz Saray'dan 'Facebook muhbirinin' açıklamalarının ardından önemli adım!#Sosyal Medya
Ümraniyede ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilikten açıklamaÜmraniye'de ortalık karışmıştı... Flaş görüntülerin ardından Valilik'ten açıklama#Ümraniye
Tablo geldi Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü müTablo geldi! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu bir kısır döngü mü?#Koronavirüs
Liderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilirLiderler mesajlarını tek tek iletmişti... Her an gerçekleşebilir!#Paşinyan
ABD onaylamıştı... ABden yeşil ışık geldi Koronavirüste üçündü doz hamlesiABD onaylamıştı... AB'den yeşil ışık geldi! Koronavirüste üçündü doz hamlesi#Koronavirüs
Aleyna Ağgül davasında önemli detay Ölmeden bir gün önce başvurmuşAleyna Ağgül davasında önemli detay! Ölmeden bir gün önce başvurmuş#Aleyna Ağgül
Çektiği fotoğraf ile birinci olmuştu NASA astronotuna Vandan ilginç teklifÇektiği fotoğraf ile birinci olmuştu! NASA astronotuna Van'dan ilginç teklif#VAN
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Babası kimliğini paylaşınca ortalık karıştı...#Ferdikadıoğlu
Bülent Ersoya isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktınBülent Ersoy'a isyan ettiler: Hani servetini harcayacaktın?#Bülent Ersoy
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İlk açıklamaDanilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İlk açıklama #Danilo Zanna
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray hem 3 puanı hem de yıldızları kazandı

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Galatasaray hem 3 puanı hem de yıldızları kazandı

Sarı kırmızılılarda tribünlerin hedefindeki dört futbolcu zorlu Çaykur Rize deplasmanındaki performanslarıyla alkış aldı. Mohamed bu sezonki ilk gollerini duble ile attı, Ömer ve Diagne asist katkısı ile öne çıktı. Bununla beraber Babel de maçta sorumluluk alarak beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Haberin Devamı

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, Çaykur Rize deplasmanında 3 puan değil, suskun ve eleştiri oklarının hedefindeki yıldızlarını da kazandı. Sarı kırmızılılarda özellikle Mohamed, Diagne, Ömer Bayram ve Babel gibi isimler de sergiledikleri etkili futbolla alkış aldı.

ARTIK YARIŞTA O DA VAR

Mohamed, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Mısırlı golcü 1 değil, 2 kez fileleri havalandırırken performansı ile artık forma rekabetinin kızışacağını ortaya koydu.

BAMBAŞKA BiR DiAGNE

90+1’de oyuna giren Diagne de değiştiğini ve artık bambaşka bir isim olduğunu kanıtladı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golde asisti yapan Diagne görev aldığı 9 dakikada 3 puanı getiren isim oldu. Eskiden yedek kaldığı maçlarda problem çıkaran, takıma küsen Senegalli oyuncudan eser kalmadı.

Galatasarayda 16 yıl sonra gelen mucize başarı

İlgili Haber:Galatasaray'da 16 yıl sonra gelen mucize başarı

TERiM’iN TAKDiRiNi ALDI 

Haberin Devamı

Üst üste 3 maçtır yedek kalmasına karşın Fatih Terim ile güçlü bir diyaloğu olduğunu Marsilya maçı öncesi açıklayan, hocasının takdirini kazanan Diagne’nin takım arkadaşları ile de arası iyi durumda.

ÖMER YiNE SAHNEDE

Zaman zaman Galatasaray tribünlerinin tepkileri ile karşılaşsa da Ömer Bayram takım oyuncusu olduğunu ortaya koydu. Ömer, Hatay maçının ardından yine oyuna girip asist yaptı.

BABEL’DEN HAYATi HAMLE

Babel’in savunmaya yardım etmesi ve 87’de net gollük bir pozisyonu kesip iyi oyun ortaya koyması Terim’i mutlu etti.

Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı

İlgili Haber:Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig