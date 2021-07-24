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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Nice'e transfer oldu

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Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Nice'e transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'e transfer oldu.

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Southampton'dan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

27 yaşındaki Lemina, 2019/20 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti. Resmi açıklamada Lemina'nın sözleşme süresi ve bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi verilmezken Fransa ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Nice'in Lemina için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği, 27 yaşındaki Lemina'nın ise 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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