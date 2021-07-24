Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina, Nice'e transfer oldu

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Southampton'dan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

27 yaşındaki Lemina, 2019/20 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti. Resmi açıklamada Lemina'nın sözleşme süresi ve bonservis bedeliyle ilgili bir bilgi verilmezken Fransa ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Nice'in Lemina için 5 milyon Euro bonservis bedeli ödediği, 27 yaşındaki Lemina'nın ise 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.