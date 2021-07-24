Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz bombası! Eski hocası Galtier özel olarak istedi...

Spor Arena Dış Haber - Burak Yılmaz, geçen sezon PSG'nin önünde Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'in en önemli oyuncusu olmuştu. Ligde çıktığı 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yapan ve şampiyonluğun en büyük mimarı olan Burak Yılmaz için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransız gazeteci Mohamed Toubache-Ter'nin haberine göre Lille'i şampiyonluğa taşıyan Cristophe Galtier'yi takımın başına getiren bir diğer Ligue 1 ekibi Nice, Burak Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.

GALTIER ÖZELLİKLE İSTEDİ

Lille'i şampiyon yaptıktan sonra takımdan ayrılan ve Nice'in başına geçen Cristophe Galtier'in 36 yaşındaki Burak Yılmaz'ı özel olarak istediği belirtildi. Galtier'nin yönetime bu transfer için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını söyledi.

GALTIER'NİN BURAK YILMAZ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Geçen sezon Burak Yılmaz ile inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Galtier, bazı maçlarda milli futbolcuyu kenara aldıktan sonra tepkisiyle karşılaşıyordu. Galtier, bu tepkiler sonrasında; "Burak Yılmaz lider bir futbolcu. Sürekli sahada kalıp takıma katkı yapmaya çalışıyor. Tepkilerini normal karşılıyorum. Tepki göstermese üzülürüm. Burak'ı çok seviyorum. Takım için çok önemli bir figür." şeklinde açıklamalar yapmıştı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Burak Yılmaz'ın Lille'de gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Nice'in bu transferi bitirmek için bonservis ödemesi gerekecek.

NICE'İN TRANSFERLERİ

Galtier'i takımın başına getiren Nice, şimdiden Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Justin Kluivert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'yı transfer etmiş durumda.