Son dakika: Galatasaray'ın Denizlispor maçı kadrosu açıklandı! Radamel Falcao yer almadı
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da Radamel Falcao, Denizlispor maçında kadroda yer almazken derbide sakatlık yaşayan Mostafa Mohamed, kafileye dahil edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Kolombiyalı golcüde, yapılan tetkikler sonucu sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.
Galatasaray’ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.