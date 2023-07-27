Son Dakika: Galatasaray'ın beklediği Mauro Icardi ve Wanda yola çıkıyor! İstanbul'a geliş tarihi ve saati...

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Galatasaray'ın bir süredir yolunu gözlediği Mauro Icardi'de yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA TAMAMLANMIŞTI

Uzun süre PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamlamıştı.

İMZALAR DAHİ ATILDI

Galatasaray ile Mauro Icardi konusunda imzalar da atılmış ancak transfer resmiyete kavuşmamıştı.

WANDA NARA'NIN RAHATSIZLIĞI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelme konusunda Galatasaray'dan süre istemişti.

ICARDI VE WANDA NARA GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mauro Icardi ve Wanda Nara, cuma akşam saatlerinde İstanbul’da olması bekleniyor. Uçus için resmi talebin yapıldığı belirtildi.

SAATİ DE BELLİ

Icardi ailesinin, yapılan resmi talebe göre TSİ 23.55'te İstanbul'da olacağı bilgisi verildi.

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10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı kaydedilmişti.

29 GOLE ETKİ

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.