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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fred için İngiltere'de

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#Transfer#Galatasaray#Erden Timur
Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Fred için İngilterede
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 08:08

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili, Brezilyalı yıldızın transferini bitirmekte kararlı. 6-8 oynayan bir orta saha almakta kararlı olan G.Saray’da bu bölge için uzun süredir Fred gündemde. Erden Timur da hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna için dün Manchester’a gitti.

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G.Saray yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2-2’lik Zalgiris beraberliği sonrası transferde çalışmalarını hızlandırdı. Bu sezon tüm planlamalarını Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya göre yapan sarı kırmızılılar öncelikle 6 ve 8 numara oynayabilen bir oyuncu transfer etmek istiyor. Bu bölge için öne çıkan isim Manchester United’lı Fred. G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur dün saat 18.00’de özel uçakla Brezilyalı oyuncunun transferi için Manchester’a gitti. Gündüz planlanan İtalya seyahati iptal edilirken Timur hem oyuncu hem de kulübü ile görüşmeler yapıp transferi bitirmeye çalışacak.

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Sarı kırmızılılar orta sahanın ardından 10 numara, stoper ve bir kaleci almayı planlıyor.

10 NUMARA: Sparta Prag’da forma giyen 20 yaşındaki Adem Karabec için kulübü ile temaslara başladı.

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KALECİ: Günay Güvenç tamam. Bu bölgenin gözdesi Uğurcan Çakır için bir ihtimal daha belirdi. Trabzonspor’un hem Yunus Akgün hem de Yusuf Demir’i istemesi üzerine G.Saray da Uğurcan için yeniden nabız yoklamaya başladı.

STOPER: Stoper takviyesinin bütçesi ve kalitesini ise ayrılmak isteyen ve Avrupa’dan pekçok talibi bulunan Nelsson’un durumu netleştirecek.

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#Transfer#Galatasaray#Erden Timur

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