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Futbol
Haber Giriş: 10.05.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı!

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Son dakika: Galatasaray'ı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı!
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Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın Galatasaray'ını 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe, yarı finalde ise Anıl Koç'un oynadığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştı. Vedat Muriqi'nin 84. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi olmuştu. Turnuvanın diğer yarı finali Demir Grup Sivasspor ise Trabzonspor arasında oldu.

Sivasspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Trabzonspor'u altın gol ile yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe ise 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve elendi. Finalde Sivasspor ile Kasımpaşa eşleşti. Sivasspor'u Erdoğan Yeşilyurt kontrol ediyor. Kasımpaşa ise Anıl Koç'un ellerinde.

Son dakika: Galatasarayı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı

Son dakika: Galatasarayı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı

Son dakika: Galatasarayı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı

 

Son dakika: Galatasarayı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı

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