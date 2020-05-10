Son dakika: Galatasaray'ı geçen Fenerbahçe yarı finalde yıkıldı!
Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın Galatasaray'ını 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe, yarı finalde ise Anıl Koç'un oynadığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştı. Vedat Muriqi'nin 84. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi olmuştu. Turnuvanın diğer yarı finali Demir Grup Sivasspor ise Trabzonspor arasında oldu.
Sivasspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Trabzonspor'u altın gol ile yenerek finale yükseldi. Fenerbahçe ise 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve elendi. Finalde Sivasspor ile Kasımpaşa eşleşti. Sivasspor'u Erdoğan Yeşilyurt kontrol ediyor. Kasımpaşa ise Anıl Koç'un ellerinde.
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Ferdi Kadıoğlu: ''Özel hissediyorum. E-spor arenasındaki ilk derbiyi oynadım. Kazandığım için mutluyum.''— Spor Arena (@sporarena) May 10, 2020
Emre Akbaba: ''Genelde kaçırmam ama bu maçta atamadım. Ferdi kardeşimi tebrik ederim. Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadı.'' pic.twitter.com/J4iUpQUrEc
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