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Haber Giriş: 09.10.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan yattığı yerde para kazanacak! Ozornwafor'un kazancı...

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Son Dakika | Galatasaray'dan yattığı yerde para kazanacak! Ozornwafor'un kazancı...
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Galatasaray’ın kiralayacak takım bulamadığı ve 15 yabancısı olduğu için lisans çıkarmadığı Ozornwafor’un keyfi yerinde… 21 yaşındaki Nijeryalı yattığı yerden 125 bin Euro yani yaklaşık 1.1 milyon TL kazanacak.

Ndiaye, Onyekuru, Emre Kılınç ve Etebo transferlerinde başrolde olan menajer William D'Avila'nın oyuncusu Valentine Ozornwafor oynamadan 125 bin Euro'yu (yaklaşık 1.1 milyon TL) cebine koyacak.

Kadrosunda 15 yabancısı bulunan Galatasaray'da son lisansın aralık ayında sahalara dönme ihtimali olan Muslera'ya çıkartılmasına karar verildi ve Nijeryalı stoper liste dışında bırakıldı.

2000 doğumlu olan 21 yaşındaki Ozornwafor, geleceğe yatırım olarak geçen sezon başında Nijerya ekibi Nyimba Aba'dan 300 bin Euro bonservis ödenerek alınmıştı. Deneyim kazanması için İspanya 2. Ligi'ne kiralanan Valentine Ozornwafor, Almeria'da süre alamadı ve gelişim sağlayamadı.

Galatasaray'a geri dönen genç oyuncu için bizzat sarı-kırmızılı yetkililer devreye girdi ancak buna rağmen Türkiye içinde kiralayacak kulüp bulunamadı. (Sabah)

 

Son Dakika | Galatasaraydan yattığı yerde para kazanacak Ozornwaforun kazancı...

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