Son Dakika: Galatasaray'dan yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir için flaş hamle | 'Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum...'

Haberin Devamı

Transferin son günlerinde müthiş bir operasyona imza atıp üst üste KAP açıklamaları yapan Galatasaray'da camia takımın gidişatından memnun...

Peki sarı kırmızılılarda son dönemde neler yaşandı? Ali Koç'un 'Ne para harcadınız ya...' çıkışının Galatasaray kanadındaki yansıması, Yusuf Demir'le ilgili yapılan o başvuru, Galatasaray-Konyaspor maçı önü bilgiler, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi...

Hepsi ve daha fazlasını Galatasaray'ı yakından takip eden muhabirimiz Ali Naci Küçük'le konuştuk....

TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın! İyi seyirler...



GALATASARAY, ALİ KOÇ'UN DEDİĞİ GİBİ ÇOK PARA HARCADI MI?



Galatasaray’ın kurduğu kadro Ali Koç’un da dikkatini çekti. Erden Timur’un söylemiyle gerçekleşen rakamlar birbirini tutuyor. İcardi’yi, Mata’yı, Mertens’i, Rachika’yı bedelsiz transfer etti Galatasaray. Bu transfer döneminde kontratlar dahil 81 milyon Euro civarı bir para harcadı. Bu rakama Galatasaray takımı yenilemiş oldu. Satılan, kiralaya verilen futbolcuları hesaba katarsak sarı kırmızılılar 5.5 milyon euroya bu kadroyu kurdu.

Haberin Devamı

Drogba, Sneijder gibi isimlerin transfer edildiği Ünal Aysal döneminde sayısız yıldız İstanbul’a geldi. O dönemde Galatasaray’ın transfer harcaması 102.5 milyon euroydu.

ICARDI VE MATA TAKIMA NE ZAMAN MONTE EDİLECEK?

Mata uzun süredir yüksek tempoda antrenman yapmamış. Özel olarak çalıştırılıyor. Milli Takım arasından sonra forma giyecek düzeye gelir. Konyaspor maçında kadroda olmayacak.

Icardi hazır ama Konyaspor maçında Icardi’nin 11’de başlayacağına inanmıyorum. Gomis ilk 11’de olur, ikinci yarıda Icardi – taraftar buluşması gerçekleşir.

Bu transferlerle Galatasaray’da alternatif sayısı arttı. Yunus ve Kerem’in performansları da artacak. Kasımpaşa maçında da izlediğimiz gibi… Icardi mutlaka Galatasaray’ın bir numaralı santrforu olacak.



KADRO YAPISI VE KONYASPOR MAÇI...



Genel hatlarıyla Galatasaray rotasyonu ve kadro derinliğini genişletti. İlk 11’in kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. 8+3 kuralı nedeniyle çok köklü değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. Kazımcan Karataş ve Berkan’ın performansları belirleyici olacak. Bu oyuncular çıkış yapmazsa kolay kolay 11 değişmez. Ancak o zaman yabancı kontenjanı Yusuf Demir’den yana kullanılabilir.

Haberin Devamı

Sergio Oliviera fizik olarak hazır olduğunda pozisyon vermeyen, baskı kuran bir Galatasaray olacağını düşünüyorum. Abdülkerim’i bir parantez açmak istiyorum. Yaptığı hatadan dolayı eleştirildi. Ben bu takımda Abdülkerim’in banko 11’de yer alacak oyunculardan biri olacağını düşünüyorum.

GALATASARAY YUSUF DEMİR İÇİN 1 AY ÖNCE BAŞVURU YAPMIŞ



Galatasaray, yaklaşık 1 ay önce statünün değişmesi için başvuru yaptı. Yusuf Demir transferinden sonra da girişimlerini hızlandırdı. Bu noktada Galatasaray’ın presi devam edecek. Evet oyun oynanırken kural değişmez. Bu sezon böyle oynanmalı, en azından devre arasına kadar. Bana göre Türk futbolunun bu hatadan dönmesi gerekir.

Haberin Devamı

Kasımpaşa’da Tırpan diye Belçikalı bir oyuncu var. Ne annesi Türk ne babası Türk, ama yerli statüsünde oynuyor. Türkiye’de birçok futbol adamı kendi menfaatini korumaya çalışır. Bu noktada Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nu tebrik ediyorum. Emre Belözoğlu’nun da dediği gibi Yusuf Demir Türk ve Türk statüsünde oynamalı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA YENİ SÖZLEŞME GELİYOR MU?



Kerem Aktürkoğlu yakından tanıdığım, azmine hırsına saygı duyduğum bir isim. Kerem buraya kolay kolay gelmedi, kolay da pes etmez. Eleştiriler etkiledi evet Avrupa’da forma giyme hayalleri vardı. O tekliflerin gelmemesi Kerem’i mental olarak düşürdü. Lider oyuncu noktasına evrilmek bu noktada oluyor. Kasımpaşa maçında çok iyi iki gol attı. Potansiyeli yüksek bir oyuncu. Kerem hala bunu biliyor: Geliştirmem gereken yerler var. Zamlı kontrat konusuna gelecek olursam; Galatasaray Kulübü, iki genç oyuncusu Yunus ve Kerem’in kontratlarını yenileyecek ve zamlı tarife uygulayacak. Yunus Akgün 900 bin TL’ye, Kerem Aktürkoğlu 8 milyon TL’ye oynuyor. Abdülkerim 17 milyon TL’ye. Kriz çıkarma adına söylemiyorum. 12-13 milyon TL bandına çıkacak.

Haberin Devamı

Marsilya ve Galatasaray'da Forma Giymiş Oyuncular



