Son Dakika | Galatasaray'dan transfer eleştirilerine cevap!

Galatasaray Kadın ve Erkek Voleybol Takımları için yapılan sponsorluk anlaşmasının basın lansmanı kapsamında Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay'ın açıklamaları şu şekilde;

Bugün HDI Sigorta ile uzun süredir devam eden iş birliğimizi kapsamını genişleterek erkek ve kadın voleybol takımlarımızın ismini Galatasaray HDI Sigorta olarak kararlaştırdı. Pandemi döneminin verdiği olumsuz etkiler göz önünde bulundurulursa bu sponsorlu kulübümüz için çok önemli. Umuyorum ki geçen sezon yarı finale kaldığımız ve sonrasında iptal edilen Avrupa kupasını velig kupalarını müzemize getiririz. Takımlarımız bunun için çalışma içerisinde. Sezon sonunda umarız ki kupaların kutlamasını hep birlikte yaparız.

Yusuf Günay'ın basın mensuplarından gelen sorulara verdiği cevaplar şöyle;

*Yusuf Günay'ın basın mensuplarından gelen sorulara verdiği cevaplar şu şekilde: Fatih Terim ile Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve siz bir toplantı yaptınız transferin son gününde. Yönetiöm ile Fatih Terim arasında görüş ayrılığı var yönünde haberler çıkıyor. Siz bu toplantı ve haberler hakkında ne dersiniz?

'ÇIKAN HABERLERİN GERÇEKLİĞİ YOKTUR'

Dün öğle saatlerinde başkanımız ve Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel bir toplantı oldu. Bunu diplomatik bir dille söylemiyorum. Bu çıkan haberler spekülasyondur. Gerçekliği yoktur. Galatasaray futbol takımı yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Florya'da altyapı konusunda yapılandırma kararları aldık. Bunun için adımlar atılacak. Hocamız Türkiye'nin 1 numarası. Bizim aramızda hiçbir sorun yoktur. Herkes görevinin başında. Tam konsantrasyonla sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz.

*Yönetim'den sürekli transferin bitimine 50 gün kaldı 30 gün kaldı denildi, transfer bitmez gibi sözler edildi ancak transfer yapılmadı. Yönetime de tepkiler var sosyal medyada. Siz ne dersiniz?

2018'in Ocak ayında yönetim olarak göreve geldiğimizden bu yana 6. transfer dönemi sona erdi. Kabaca baktığımızda 42 milyon Euro'luk oyuncu transfer ettik. 61 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptık. 20 milyon Euro artıdayız. Taraftar tepkisinde haklıdır. Onlar bizim her şeyimiz. Tepkilerine cevap vermek söz konusu değil ama ilerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu yerler görülecektir. Biz Galatasaray'ın menfaati için çalışıyoruz.

'DÜNYADA BÖYLE BAŞKA BİR KULÜP VAR MI?'

2018 Ocak'tan bu yana baktığımız her rakamda çok daha olumlu noktada olduğumuzu görebiliriz. Göreve geldiğimizde borçlar 300 milyon Euro iken bugün 200 milyon Euro'ya düşmüştür. Buna ek olarak Florya kulübümüze geri kazandırılmıştır. Öte yandan UEFA anlaşmasına uyulmuştur. Nasıl ki bugün bazı takımlar maddi sebeplerden Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorsa ileride de bazı takımlarımız Avrupa'ya gidemeyecek ama bu Galatasaray olmayacak. Pandemi sürecine rağmen bir artıdayız. Gelirimiz giderimizden fazla. Dünyada böyle başka bir kulüp var mı bakmak lazım.

'KAOS ORTAMI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Eleştirilere gelecek olursan Galatasaray'da kaos ortamı oluşturmaya yönelik girişimler olduğunu görüyoruz. Fatih Altaylı her hafta bir programında Galatasaray Kulübü Başkanını hedef alarak, hakarette bulunarak bizi hedef almaktadır. Sadece bizim için değil önceki yönetimlere de bu şekilde hakaretler edip kaos çıkarmaya çalışıyordu. Galatasaray Başkanının zeka seviyesiyle alay etmek, yöneticilere hakaretler etmek kabul edilemez.

'FATİH TERİM'İN YÖNETİME KÜFRETTİĞİ İDDİASINDA BULUNULDU'

Son programında Fatih Terim'in koridorlarda yönetime küfrederek dolaştığı yönünde bir iddiada bulundu. Türkiye'nin 1 numarası olan Fatih Terim için böyle bir şey söz konusu değildir. Hocamız kendisi de bu konu için aksiyon alacaktır.

'FALCAO İLE İLGİLİ BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'

Biz elimizden gelen her şeyi görevimiz neyse yapacağız. Bir insan her hafta televizyon programında olmayan şeyleri söyleyemez. Kasımpaşa maçından sonra benim ağzımdan Falcao ile ilgili bir şeyler çıkmış gibi sosyal medyada haberler gördüm. Benim ağzımdan öyle sözler çıkmadı. Söylemediğim bir şeyi nasıl olur da senaryo yazarsınız. Yönetim kurulu üyesi olarak sorumluluklarımı çok iyi biliyorum. Böyle senaryolar yazmak ayıptır. Ben annemi yeni toprağa verdim. İnsanlara anneme küfrettirecek senaryolar yazmasınlar. Bunlar bizi Galatasaray'a hizmetten alıkoymayacaktır. Son saniyeye kadar burada kalıp görevimizi yapacağız.

'LİMİT KONULARIYLA İLGİLİ İNCELEMEYİ TFF YAPACAKTIR'

*Ezeli rakibinizin transfer bütçesinin daha az olmasına rağmen daha çok transfer yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rakiplerin transferleriyle ilgili konuşmamız doğru olmaz. Limit konuları TFF ile ilgili. Federasyon limit konusunda gereken incelemeleri yapacaktır.

*Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşmaya göre şu anda harcayabileceği rakam nedir?

30 milyon TL artıdayız. Telles'in Manchester United'a transferinden gelecek para buna dahil değil.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise şöyle konuştu:

''Pandemi döneminde spor branşları zorluklar yaşadı. Biz de sporu ve sporun bazgeçilmezi olan taraftarları çok özledik. Umarım kısa sürede bu hasret biter. Biz Galatasaray ile 11 yıldır birlikte çalışıyoruz. Böyle uzun bir birliktelik ben görmedim. HDI Sigorta'nın Türk sporunun ve sporcusunun yanında olma misyonu var. Bu misyon da bana düştü son 10 yılda. Gurur duyuyoruz bununla. İnşallah uzun süreler devam ederiz. Maçlar başladı. Umarım kupalar gelecektir. Galatasaray'ın bu branşlarda gücü belli. Bu sponsorluktan ötürü bir çok keyifliyiz. Pandemiye rağmen geçen sene 20 kulüple olan iş birliğimizi bu sene 32'ye çıkardık. Biz bundan memnunuz. Transfer gündeminden dolayı sözleşme imzalanması bugüne kaldı. Galatasaray'a da bu iş birliği için teşekkür ediyoruz. Erkek ve kadın takımına sponsoruz. Özellikle kadın tarafına destek olmak gurur verici.''

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