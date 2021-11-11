Son Dakika: Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Abdülkerim Bardakçı operasyonu...

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Bu sezon hem ligde inişli çıkışlı bir çizgi ortaya koyan Galatasaray, Avrupa'da grupta lider durumda. Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı girmek adına düğmeye bastı. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri de gelmeye başladı.

Bu sezon hem ligde inişli çıkışlı bir çizgi ortaya koyan Galatasaray, Avrupa'da grupta lider durumda. Galatasaray, ara transfer dönemine hızlı girmek adına düğmeye bastı. Galatasaray'da son dakika transfer haberleri de gelmeye başladı.

İTALYAN DEVLERİ NAPOLİ VE ROMA MARCAO İÇİN TEKLİF YAPACAK

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da sezon sonunun planlarını yapıyor. Napoli ve Roma'nın teklif yapmaya hazırlandığı Marcao'nun ocak ayında satılma ihtimalini dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden Luyindama'nın sözleşmesini uzattı.

G.SARAY STOPERİNİ BULDU

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Sabah'ın haberine göre; Savunma hattında Nelsson ve Alpaslan'a da sahip olan Aslan, bir ismi daha gündemine aldı: Abdülkerim Bardakçı…

BARDAKÇI HENÜZ SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

Konyaspor'un başarısında önemli pay sahibi olan 27 yaşındaki stoper, henüz yeşil-beyazlılar ile sözleşmesini uzatmadı.