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Son dakika: Galatasaray'dan stoper hamlesi! Robson Reis...

#Transfer#Galatasaray#Robson Reis
Son dakika: Galatasaraydan stoper hamlesi Robson Reis...

Ara transfer döneminde Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar'ı kadrosuna katan Galatasaray'ın Santos forması giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu iddia edildi.

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Inaki Pena ve Bafetimbi Gomis transferlerini açıklayan, Erick Pulgar transferini de kısa sürede duyurması beklenen Galatasaray'ın Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtildi.

Luyindama'yı Suudi Arabistan'a gönderen, Alpaslan Öztürk'ün de sakatlanması sebebiyle stopere takviye yapmayı planlayan Galatasaray için Brezilya basınından Robson Reis iddiası geldi.

UOL Esporte'nin haberine göre Sarı-kırmızılı takımın Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için ilk teması kurdu. Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.

Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.

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