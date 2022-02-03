Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi, Rizespor imzayı attırdı! İşte transferin perde arkası ve Galatasaray'ın tutmayan planı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
G.Sarayın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu İşte transferin hikayesi...G.Saray'ın blöfü tutmadı, Beşiktaş bir gecede işi bitirdi, en karlı çıkan Rizespor oldu! İşte transferin hikayesi...#Transfer
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Türkiyeyi dehşete düşüren olay İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladıTürkiye'yi dehşete düşüren olay! İşkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı#İrem Ay
Erdoğan’dan Kabine değişikliği mesajıErdoğan’dan Kabine değişikliği mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Trafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’daTrafik Sigortası’ndaki değişiklik Danıştay’da#Trafik Sigortası
MHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsunMHP’den teklif: Asil Türk atlarının soyları korunsun#At Harası
Dikkat Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanlarıDikkat! Sanal aleme eleman aranıyor... İşte yeni nesil iş ilanları#Metaverse
Aşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadıAşılama hız kesti: 24 milyon 3. dozu olmadı#Koronavirüs
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıladan evlilik açıklamasıİlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması!#İlker Kaleli
İrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asaletİrem Derici ünlü şarkıya övgüler yağdırdı: Aşık oldum o ne asalet!#İrem Derici
Dönüşüm kredisi 400 bin TL olduDönüşüm kredisi 400 bin TL oldu#Kentsel Dönüşüm
Omikron’da çember daralıyorOmikron’da çember daralıyor#Omicron
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi, Rizespor imzayı attırdı! İşte transferin perde arkası ve Galatasaray'ın tutmayan planı...

#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes
CMS embed
İsmail ER

Avrupa’da transferin sona ermesi ve oyuncunun gelmek istemesine güvenen G.Saray’ın bu planı tutmadı. Beşiktaş aynı gün içinde hem Benfica’yı hem Gedson Fernandes’i ikna edip transferi sonlandırdı. 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak Gedson yıllık 1.1 milyon Euro kazanacak.

Haberin Devamı

Galatasaray ile yaz transfer döneminde de Gedson Ferdandes için karşı karşıya gelen Beşiktaş bu kez işi sıkı tutup Portekizli oyuncuyu rakibinin elinden alarak transfer etti. Peki ne oldu da sarı kırmızılı formayı giymesine kesin gözle bakılırken genç yıldız adayının rotası Beşiktaş’a döndü? 1 aydır görüşmeleri sürdürdüğü Benfica ile prensipte anlaştığı iddia edilen Galatasaray nasıl oldu da transferin dışında kaldı? Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas “Gedson’u istesek alırdık” dese de Beşiktaş’ın başarıyla tamamladığı transfer operasyonunun perde arkasında yaşananlar dikkat çekti.

Zorunlu opsiyon kriz yarattı

Dün Burak Elmas 22 Ocak’ta yapılan son görüşmede Benfica’nın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro istediğini ve satın alma opsiyonu olarak da 7.5 milyon Euro talep ettiğini resmen açıkladı. Ancak iki kulüp bu rakamlarda prensip olarak anlaşsa da Portekiz ekibi satın almada opsiyonun zorunlu olması konusunda diretti. Galatasaray cephesi ise 8.5 milyon Euro’luk bir yükün altına girmemek için opsiyonun daha önce Henry Onyekuru transferinde olduğu gibi isteğe bağlı olmasını talep etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Alex Teixeiradan Talisca açıklamasıBeşiktaş'ta Alex Teixeira'dan Talisca açıklamasıHaberi Görüntüle

Aslan'ın stratejisi tutmadı

Oyuncunun gelmek için 6 aydır çabalaması, sosyal medyada kulüple ilgili, sarı kırmızılılarla ilgili paylaşımlar yapması sonrasında Galatasaray cephesi Gedson’un gelişini garanti olarak görürken transferin son haftada bitirilmesi planlandı. Avrupa’da transferin 31 Ocak’ta sona ermesinin ardından sarı kırmızılılar Portekiz ekibinin inadının Türkiye’de 8 Şubat tarihinde sona erecek olan ara transfer döneminin sonuna kadar kırılacağını planlıyordu. Ancak bu strateji Portekiz ekibinde karşılık bulmadı ve Benfica zorunlu satın alma konusundaki tutumundan geri adım atmadı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Gedson Fernandesi istesek alırdıkGalatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Gedson Fernandes'i istesek alırdık'Haberi görüntüle

Emre Kocadağ-Ceyhun Kazancı bitirdi

Galatasaray'ın daha önce Onyekuru’da olduğu gibi satın alma opsiyonu ile kiralamasına karşın transferi noktalamamasının da Benfica’nın taviz vermemesinde önemli rol oynadığı öne sürüldü. Cimbom, Avrupa’da transferin sonlanmasının elini güçlendireceğini düşünürken Beşiktaş’ın hamlesi bütün planları alt üst etti. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı devreye girdi ve Benfica ile 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında anlaşma sağlandı.

Haberin Devamı

Galatasaray paylaşımlarını sildi

Benfica'nın ikna edilmesinin ardından siyah beyazlı yönetim oyuncu ile özel görüşerek söz aldı. Sonrasında Gedson’un Galatasaray ile paylaşımları silmesi de dikkat çekti. Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha ile 4+1 yıllık anlaşmaya varan Gedson’un kontratı 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak ve yıllık 1.1 milyon Euro alacak. Ayrıca Beşiktaş’ın kontenjanı dolu olduğu için Rize Başkanı Tahir Kıran ile görüşme yapıldı. Kıran takıma takviye yapacaklarını belirtti ve Portekizli'nin kiralık oynaması konusunda el sıkışıldı.

Transfer en kazançlı Rize çıktı

Beşiktaş'ın kadrosunda 14 yabancı bulunması nedeniyle sezonun kalan bölümünde yararlanamayacağı Gedson Fernandes 2. yarıyı Çaykur Rizespor’da tamamlayacak. Ayrıca siyah beyazlıların harcama limitlerinin de devre arası bu transferi gerçekleştirmeye yeterli olmadığı belirtilirken Portekizli yıldız oyuncu, Beşiktaş’ın eski yöneticisi eski yönetici Cemil Kazancı'nın özel uçağı ile Türkiye’ye geldi.

Haberin Devamı

Uçakta imzayı attı

Fernandes’i almaya giden Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu uçaktan yaptığı paylaşımlarla süreci taraftarlarıyla paylaştı. Rizeli yönetici ayrıca uçakta 23 yaşındaki Portekizli futbolcuyu sezonun kalan bölümünde yeşil mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attırdı. Selimoğlu ayrıca uçaktan, Gedson ile bir videosunu yayınlarken “Gedson Fernandes, Süper Lig'in ikinci yarısında Rizespor forması giyecek. Umarım takımımız için hayırlı bir transfer olur. Son 60 saatte uyumadan transferi bitirdik" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Gedson Fernandes

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan