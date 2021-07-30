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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan son dakika transferi! Tottenham'dan geliyor...

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Son Dakika: Galatasaray'dan son dakika transferi! Tottenham'dan geliyor...

PSV maçlarında hatalı goller yiyen Muslera kadar Luyindama da sergilediği performansla sınıfta kaldı. Terim, Marcao'nun yanına takviye istedi.

Galatasaray, Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu transfer etti. Alanya ile Galatasaray'ın 3.5 milyon Euro bonservis ücreti + bir sonraki satıştan pay şeklinde anlaştığı öğrenildi. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey ve Van Aanholt'un ardından Berkan, Aslan'ın 7. transferi oldu.

ACİL STOPER!

PSV maçlarında hatalı goller yiyen Muslera kadar Luyindama da sergilediği performansla sınıfta kaldı. Terim, Marcao'nun yanına takviye istedi.

Tottenham'dan Japhet Tanganga, Toulouse'tan Bafode Diakite, Malmö'den Anel Ahmedhodzic ve Porto'dan Chancel Mbemba listeye alındı.

Yönetim, Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile oynanacak eleme maçına kadar stoper transferini bitirmeyi ve UEFA listesine eklemeyi planlıyor.

TANGANGA İSMİ ÖNE ÇIKIYOR!

Tottenham'ın genç defans oyuncusu Tanganga'nın kiralanması ağır basıyor. 1999 doğumlu Kongo asıllı İngiliz stoperin kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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