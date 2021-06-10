Son Dakika: Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Fatih Terim sonrası Selçuk İnan dönemi... Yardımcısı bile belli...

Spor Arena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve takımın başında antrenör Selçuk İnan'ın olacağını resmen duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı’nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak." denildi.

Söz konusu açıklamada, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından başkanlık seçimi gölgesinde takımı antrenör Selçuk İnan'ın çalıştıracağının altının çizilmesi dikkatlerden kaçmadı.

09.06.2021 | SPOR ARENA BÖYLE DUYURMUŞTU

Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı kırmızılı takımda alınan Selçuk İnan kararını dün bu satırlarla okuyuculara aktarmıştı...

Şampiyonlar Ligi’nde 3 ön eleme oynayacak olan Galatasaray bu nedenle 2021-22 sezonuna en erken start veren kulüplerden biri olacak.

2020-21 Temmuz tarihinde ilk ön eleme maçına çıkacak olan Galatasaray, 14 Haziran’da sezonu açacak. Sarı kırmızılı takımda Pazartesi günü sağlık kontrolleri başlayacak ve daha sonra hazırlıklar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde start alacak.

TAKIM ŞİMDİLİK SELÇUK İNAN'A EMANET

Fatih Terim’in 31 Mayıs’ta sözleşmesinin sona ermesi, Ümit Davala ile Levent Şahin’in ise ayrılık kararı almasının ardından Galatasaray Futbol Takımı sezonu antrenör Selçuk İnan ile açacak.

Fatih Terim’in devam edip etmeyeceği genel kuruldan çıkacak sonuca göre netleşeceği için tecrübeli hoca Florya’da olmayacak.

19 Haziran’da gerçekleşecek olan Olağan Seçimli Genel Kurulda Galatasaray Kulübünün yeni başkanı belli olana dek sarı kırmızılı takımı 2021-22 sezonuna Selçuk İnan ile birlikte U19 alt yapı hocası Ceyhun Müderrisoğlu hazırlayacak.

Sarı kırmızılılar, yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte transfer çalışmalarını hızlandıracak.

10.06.2021 | GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor.

Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı’nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup hâlinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Sponsor hastanelerimizden Liv Hospital’ın Vadistanbul’daki şubesinde gerçekleştirilecek olan sağlık kontrollerinde, hastane önünde medya mensupları için özel bir yer ayrılacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu’nda çıkacak. Hollanda’dan PSV Eindhoven, İskoçya’dan Celtic veya Çekya’dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray’ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA’nın Nyon’daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak.

İLK HAZIRLIK MAÇI DİNAMO BÜKREŞ İLE

Yeni sezon hazırlıklarına Haziran ayında başlayacak olan Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu.

Dinamo Bükreş Kulübü, sarı kırmızılı takımla 27 Haziran tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

Rumen temsilcisi, bir süredir Almanya'da kamp yapıyor.

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