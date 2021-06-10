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Son Dakika: Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu!
Dinamo Bükreş Kulübü, Galatasaray ile 27 Haziran tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarına Haziran ayında başlayacak olan Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı belli oldu.
Dinamo Bükreş Kulübü, sarı kırmızılı takımla 27 Haziran tarihinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.
Rumen temsilcisi, bir süredir Almanya'da kamp yapıyor.
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