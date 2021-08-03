Son Dakika: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz için disiplin kararı! Resmen açıklandı...

Galatasaray Sözcüsü Remzi Sanver, geçen mayıs ayındaki seçim için erteleme kararı alan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin, kulüp üyelerinin başvurusu üzerine disipline sevk edildiğini açıkladı.

Sanver açıklamasında, "Mayıs sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçen dönem yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız hakkında disiplin yaptırımı gerektiğini düşünen üyelerimiz haklarıyla disiplin kuruluna başvurmuşlardır. Başvuru, disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Yönetim Kurulumuz, tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dosyada şikayetçi konumunda değildir" dedi.

HAMAMCIOĞLU VE ÖZGÖRKEY'DEN ZİYARET

Başkan Burak Elmas, seçimde başkan adayı olan Eşref Hamacıoğlu ve eski yönetici Cemal Özgörkey ile bir araya geldiğini belirten Remzi Sanver, "Başkanımız Burak Elmas'ın daveti üzerine, Eşref Hamamcıoğlu ve Cengiz Özgörkey kulübümüzü ziyaret etti ve son derece verimli bir toplantı gerçekleşti. Galatasaray için üretilen proje ve birikimler hakkında fikir alışverişinde bulundular" ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR BAŞKAN DANIŞMANI OLDU

Remzi Sanver ayrıca, basketbol takımının ana sponsoru olan NEF'in sahibi Erden Timur'un başkan danışmanı olarak görevlendirildiği belirtti.