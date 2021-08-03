Son dakika: Galatasaray'dan Rosier'e tepki! 'Olgunlaşmasını Beşiktaş'a bırakıyoruz'

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalayan Fransız sağ bek Valentin Rosier'nin sosyal medya hesabından Fatih Terim'i ima ederek paylaştığı iddia edilen sözlerle ilgili açıklama yaptı.

Remzi Sanver Rosier'e tepki gösterirken, ahlaki olgunlaşmasını Beşiktaş'a emanet ettiklerini söyledi.

İşte Remzi Sanver'in açıklamaları;

"Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Fatih Hocamız, kendi öğrencilerinden; Galatasaray Spor Kulübü de kendi sporcularından mesuldür. Dolayısıyla bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz."