Son Dakika: Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklama!

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Galatasaray, Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Arjantinli yıldızın sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BAYERN MÜNİH MAÇINDA OYNAYACAK MI?

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Galatasaray'ın resmi açıklamasının ardından Icardi'nin Bayern Münih maçında forma giyip giyemeceği merak konusu oldu.

'İYİLEŞME SÜRESİ 1-3 HAFTA'

Konuyla ilgili Spor Arena'dan Muhammet Duman'a konuşan Doktor Çağlayan Cücen, "Bu sakatlıkta 3 kategori var. Bunun hasar derecesini öğrenmek lazım. Bana kalırsa oynayamaz, o şekilde Icardi'yi riske etmek istemezler. Hem bağlarda hem de tendonda hasar var. Icardi, oyunun son dakikalarında ileriye gidince geri gelmekte belirgin şekilde zorlanıyordu. Ayak dış bileğini hareketlendiren, destekleyen kas ve bağ dokuda hasar var. Bunun derecesini bilmiyoruz ama ortalama bunun iyileşme süresi 1-3 haftadır. Bu süre içinde anca toparlar" ifadelerini kullandı.

'BAYERN MÜNİH MAÇINDA SAHADA OLUR'

Fizyoterapist Enver Demir ise "Yırtık, bağlarda kopma gibi durumlar yok. Kanamanın durdurulması yeterli. Buz tedavisinin ardından Bayern Münih maçında yüksek ihtimalle sahada olur" şeklinde açıklama yaptı.