Galatasaray-Beşiktaş derbisinde kural hatası var mı? Mert Günok kırmızı gördü, Burak Yılmaz'ın değişiklikleri...

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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 9. hafta maçında kural hatası yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

MERT GÜNOK KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 30. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Mauro Icardi, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı. Topu uzaklaştırmak isteyen Mert Günok, kalesini terk ederek ceza sahası dışında topa kayarak müdahale etmek istedi. Mert Günok, topu uzaklaştıramazken Mauro Icardi önünde kalan topu Beşiktaş kalesine gönderdi ancak son anda çizgiden çıkarıldı.

Pozisyonun sonrası Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen izleme tavsiyesinin ardından monitörün başına geçti. Bir süre pozisyonu inceleyen Meler, kaleci Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini belirtip direkt kırmızı kartını çıkardı.

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ERSİN, RASHICA'NIN YERİNE GİRDİ

Bu karardan sonra Burak Yılmaz, kalede Ersin Destanoğlu'nu görev verdi ve Rashica'yı oyundan çıkardı. Bu değişiklik sonrası sahada 7 yabancı, 3 Türk oyuncu yer aldı.

CHAMBERLAIN OYUNA GİRİNCE...

Devre arasından sonra yapılan değişikliklerin ardından Beşiktaş adına sahada 8 yabancı, 2 Türk oyuncu yer aldı.

8 YABANCI KURALI

Fanatik'in derlediği habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, bir takımda kırmızı kart gören oyuncunun yerine maça Türk bir oyuncunun girmesi gerekmiyor. Yabancı kuralına göre, sahada 8 yabancı futbolcu yer alabilir. Yani bir takım sahada 10 kişiyken 8 yabancı futbolcuyla sahada mücadele etme hakkında sahip. Kırmızı kart gören bir takımın, sahada 3 Türk oyuncu ile mücadele etmesi gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

TFF'nin yerli kuralına ilişkin kırmızı kart gören takımla ilgili kuralı şu şekilde:

Müsabaka isim listesinde sahada, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesinde 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.