MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Tedbiren kadro dışı...
GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Tedbiren kadro dışı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Tedbiren kadro dışı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Tedbiren kadro dışı...

Galatasaray Kulübü, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao için bir ön karar alındığını ve disiplin soruşturması tamamlanana kadar oyuncunun takımdan ayrı, bireysel şekilde çalışmalarını sürdürmesine karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan Marcao açıklaması şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Son Dakika: Galatasarayda başkan Burak Elmastan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Son Dakika: Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi